Adventsausstellung bei Blumen Brunke fand großen Anklang

Ein voller Erfolg war die jüngste Adventsausstellung bei Blumen Brunke in Winsen (Lüneburger Straße 31, Tel. 04171 - 72136). "Insgesamt rund 3.000 Besucher kamen an den vier Ausstellungstagen", freut sich Geschäftsinhaber Martin Röper.Großen Anklang fand schon die Eröffnung mit der Band "Jazz 'n' Soul" der Musikschule Winsen. Aber auch die sieben verschiedenen Themenwelten, in denen die Kunden ihre ganz persönlichen Vorweihnachts-Favoriten finden konnten, erfreute sich großer Beliebtheit. Die Sträuße, Kränze und Gestecke in der Adventsausstellung wurden von den Brunke-Mitarbeitern mit viel Liebe und Kreativität gefertigt.Als Novum gibt es in diesem Jahr einen Geschenke- und Verpackungstisch. Dort wird ein breites Sortiment an Schleifen, Bändern und Kartons bereitgehalten, damit die das Gekaufte dem Beschenkten ansprechend überreicht werden kann.Die in der Ausstellung präsentierten vorweihnachtlichen Kreationen werden bei Blumen Brunke noch bis zum 1. Advent verkauft.