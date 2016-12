Winsen (Luhe): Düsenberg & Harms |

Zwei tolle Events bietet das Winsener Modehaus "Düsenberg & Harms" (Rathausstraße 34, Tel. 04171 - 889910) am Samstag, 17. Dezember: Unter dem Motto "Stich für Stich" können sich die Kunden zwischen 11 und 14 Uhr ihr in dem Modefachgeschäft frisch erworbenes Teil (Hemd, Handtuch etc.) mit Namen oder Initialen kostenlos besticken lassen. Ausgeführt werden die Arbeiten von der Winsener Luhestickerei.

- Ab 11 Uhr gibt es eine Knusperhäuschen-Verzieraktion für Kinder. Die Jungen und Mädchen können gratis mitmachen und ihr schmackhaftes "Bauwerk" nach getaner Arbeit mit nach Hause nehmen. (ce).