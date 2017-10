Betriebsbesichtigung mit Infos über Berufsfelder in Textilbranche

Lüneburg: W. Marwitz Textilpflege GmbH |

ce. Lüneburg. "Wer bekommt den Job? Berufe vor Ort" ist der Titel der kostenlosen Betriebsbesichtigung mit Erkundung der Berufsfelder, die am Dienstag, 17. Oktober, um 10 Uhr im Lüneburger Unternehmen W. Marwitz Textilpflege GmbH (Theodor-Marwitz-Straße 1) stattfindet. Die Veranstaltung wird im Rahmen der gemeinsamen Reihe "Frauen auf Erfolgskurs" der Agentur für Arbeit und der Koordinierungsstelle "Frau & Wirtschaft" statt. Birgit Voigtländer, Personalreferentin bei Marwitz, gibt den Teilnehmerinnen auch Tipps zu Jobsuche und Bewerbungen.

- Anmeldung unter Tel. 04131 - 303968 oder per E-Mail an koordinierungsstelle.lueneburg@feffa.de.