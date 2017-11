Grundstein beim Ahlers Tivoli gelegt

Eine u.a. mit Plänen und Zeichnungen gefüllte Kupferrolle mauerte Investor Jörg Schröder jetzt bei der Grundsteinlegung im Ahlers Tivoli in das Mauerwerk ein. "Damit können die Leute, wenn das Haus in einigen hundert Jahren wieder abgerissen wird, sehen, was wir hier geplant hatten", so Schröder. Zahlreiche geladene Gäste waren zu dem Ereignis erschienen.Bis Ende 2018 entstehen an der Bahnhofsstraße 41 barrierearme Wohnungen und ein Gemeinschaftsraum zum Servicewohnen für Senioren. Zwölf Wohnungen sind bereits verkauft. Der Vertrieb läuft über Schröder Immobilien. Mehr Infos unter Tel. 04171 - 881811.