Gutes Brot braucht Zeit

Es gilt als eines der traditionsreichsten Nahrungsmittel und ist aus keinem Haushalt wegzudenken: das Brot. Mit einfachen, aber guten Zutaten, Zeit und Know-how wird bei der Bäckerei Zimmer täglich frisches Brot gebacken - seit über 300 Jahren. Die Bäckerei hat ihre Zentrale in Geesthacht und unter anderem eine Filiale in Winsen (Marktstraße 12, Tel. 04171 - 607558).Gutes Brot erkennt man unter anderem am intensiven Geschmack. Wichtig für das Aroma ist insbesondere die Zeit. "Je länger die Teigführung, desto mehr Zeit hat der Geschmack, sich zu entwickeln", weiß Bäckermeister Denis Zimmer, Juniorchef der Bäckerei. Das zweite wichtige Qualitätsmerkmal ist die Frische. Besonders lang bleiben Brote mit Natursauerteiganteil locker und saftig. Das Herstellen eines solchen Brotes braucht einige Stunden, bevor es in den Ofen geschoben werden kann. "Gutes Handwerk kann man nicht mit der Stoppuhr betreiben. Ein gutes Produkt braucht Zeit, denn am Ende muss es schmecken", so Seniorchef Jörg Zimmer.