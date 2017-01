Möbel-Rulfs in Winsen ist am Sonntag, 15. Januar, geöffnet

"Wenn's zuhause am schönsten ist, ist es Musterring!": Diese Werbung mit Schauspieler Sky Dumont klingt im Ohr. Gerade jetzt ist der Werbespot wieder auf verschiedenen TV-Sendern zu sehen. Die bekannteste deutsche Möbelmarke, Musterring, und das Winsener Fachgeschäft Möbel-Rulfs (Lüneburger Straße 124, Tel. 04171 - 73761) sind seit über 60 Jahren Partner. Möbel-Rulfs bietet in der Region die wohl umfangreichste Ausstellung dieser Marke. Als Spezialist für ausgefallene Lösungen in allen Wohnbereichen hat sich das seit 1874 bestehende Familienunternehmen mit Musterring positioniert. Wer sich davon selbst ein Bild machen möchte, hat dazu am Sonntag, 15. Januar, Gelegenheit: Dann hat Möbel-Rulfs von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Der Verkauf findet nur zu den gesetzlich zugelassenen Zeiten statt.Zum Leistungs- und Servicepaket von Möbel-Rulfs gehört auch eine innenarchitektonische Beratung beim Kunden zu Hause.- Infos unter http://www.moebel-rulfs.de.