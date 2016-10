Neue "Buffetteria da Antonio" im Oelstorfer Möbelhaus Michaelis

Um eine geschmackvolle Attraktion reicher ist das Möbelhaus Michaelis in Oelstorf (Oelstorfer Landstraße 13): Dort hat jetzt die "Buffetteria da Antonio" eröffnet, eine "Zweigstelle" des nach wie vor bestehenden Salzhäuser Restaurants "Osteria da Antonio". Auf der Speisekarte steht auch in Oelstorf mediterrane italienische Küche. "Es gibt unter anderem einen täglich wechselnden Mittagstisch und eine Extra-Karte mit 'festen' Gerichten. Unsere Gäste dürfen sich auch auf saisonale Leckerbissen von Pilzen bis zu Eintöpfen freuen", sagen Küchenchef Antonio Giacobino, seine für die Gäste und das Personal zuständige Lebensgefährtin Jessica Neumann sowie Mitarbeiter Antonio Malatesta. Aber auch wer ein kleines Frühstück mit belegten Brötchen oder Ciabatta möchte sowie ein schönes Stück Kuchen am Nachmittag, ist hier an der richtigen Adresse.