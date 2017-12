Quo vadis, City Marketing?

Geschäftsführer Matthias Wiegleb scheidet zum Jahresende aus

Steht die City Marketing vor einem Umbruch oder vor der Auflösung? Wie das WOCHENBLATT berichtete, hat die Stadt den von ihr eingesetzten Geschäftsführer Matthias Wiegleb zum Jahresende aus der Gesellschaft abberufen. Ein Nachfolger wurde bisher nicht benannt.Auf Nachfrage erklärt Stadtsprecher Theodor Peters folgendes: "Die City Marketing GmbH bleibt auch nach dem Ausscheiden des langjährigen städtischen Geschäftsführers Matthias Wiegleb handlungsfähig, ihr Bestand ist nicht gefährdet. Insbesondere steht die vertraglich geregelte Bezuschussung durch die Stadt in Höhe von bis zu 50.000 Euro pro Jahr nicht zur Diskussion. Eine Nachbesetzung des städtischen Geschäftsführers soll erfolgen, hierüber wird in den nächsten Monaten entschieden."Ob es auch seitens des Wirtschaftsvereins, der mit Sebastian Putensen den zweiten Geschäftsführer der Gesellschaft stellt, eine Änderung bzw. Neubesetzung gibt, ist derzeit noch offen. Nach WOCHENBLATT-Informationen soll Putensen seinen Posten aber auch zur Verfügung stellen wollen. Nicht zuletzt wohl auch, weil er in seiner Position nicht unumstritten sein soll. Vielen Gewerbetreibenden soll es sauer aufstoßen, dass er die Werbemaßnahmen der City Marketing nahezu ausschließlich über seine Firma abwickelt.Sebastian Putensen war trotz mehrfacher Versuche weder per Telefon noch per Mail für eine Stellungnahme erreichbar.