Salzhäuser "Interessengemeinschaft" übernimmt Hauspflege in Pattensen

Der gemeinnützige Salzhäuser Verein "Interessengemeinschaft" ("InGe") übernimmt ab 1. August die Hauskrankenpflege von Ingrid Brügmann in Pattensen (Blumenstraße 29). "Pflegedienste müssen seit Jahren neue Auflagen erfüllen und eine immer komplexere Gesetzeslage umsetzen. Da macht es Sinn, in größeren Strukturen und vor allem gemeinsam für eine sinnvolle Versorgung der Pflegebedürftigen zu sorgen", erörterte Ingrid Brügmann bei einem Pressetermin den Hintergrund der Neuordnung. Mit dabei waren "InGe"-Geschäftsführer Nikolaus Lemberg sowie Bärbel Walter, Swenja Matejat und Ina Kandler von Leitungsteam.Die Pflegedienst-Räume in Pattensen bleiben als Anlaufstelle für Ratsuchende bestehen und sind erreichbar unter Tel. 04173 - 501208. Beratungs- und Sprechstunden finden donnerstags von 10 bis 12 Uhr statt. Zu einem Empfang lädt die "InGe" alle Nachbarn, Kunden und anderen Interessierten am Samstag, 9. September, um 10 Uhr ein.