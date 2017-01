Starke Sonderpreise bei "Elektro König" in Winsen

Im Rahmen des Winterschlussverkaufs bietet das Winsener Fachgeschäft "Elektro König" (Lüneburger Straße 149, Tel. 04171 - 72211) ab sofort bis Samstag, 11. Februar, verschiedene Einzelstücke bei Lampen und Leuchten um bis zu 75 Prozent im Preis reduziert an. Zu den Sonderangeboten gehören unter anderem Steh- und Tischlampen, Außen- und Pendelleuchten. "Jetzt ist die beste Gelegenheit, bei uns vorbeizuschauen und schöne, individuelle Leuchten zu Superpreisen zu entdecken", laden Geschäftsinhaberin Ulrike König und ihr Team ein.Im seit mehr als 50 Jahren bestehenden Fachgeschäft gibt es ständig eine große Auswahl an Leuchten. Beim Kauf werden die Kunden von einem kompetenten Team beraten. Zum Service gehören Elektroinstallationen in Neu- und Altbauten sowie die Montage und Reparatur von Leuchten.