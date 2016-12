Unternehmen Heinz von Heiden verlost Weihnachtsbaum

Voller Geschenke für künftige Bauherren steckt der beliebte Adventskalender von Heinz von Heiden, den das Massivhäuser-Unternehmen unter http://www.heinzvonheiden.de präsentiert. Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein besonderes Extra für das Eigenheim. Ob alternative Innentreppe, Fenstersprossen oder Fußbodentemperierung im Bad - die Bauherrengeschenke sind schöne zusätzliche Ausstattungselemente. Wer bereits seine eigenen vier Wände besitzt oder einfach Spaß an einem "Rundum-sorglos-Paket" zu Weihnachten hat, kann sich an einem Gewinnspiel beteiligen. Verlost wird ein Weihnachtsbaum inklusive Schmuck, der pünktlich zum Fest beim Gewinner eintreffen wird. Teilnahmeschluss ist am 13. Dezember um 24 Uhr. Die Auslosung und Benachrichtigung des Siegers erfolgt bis zum 15. Dezember um 16 Uhr.