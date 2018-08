Fahrbahnerneuerung zwischen Sauensiek und Ramshausen

(ab). Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr jetzt bekannt gab, wird ab Montag, 1. Oktober, die Fahrbahn der Landstraße L130 zwischen Sauensiek und Ramshausen erneuert. In diese Maßnahme wird die Ortsdurchfahrt Sauensiek mit einbezogen. Dort werden die Maßnahmen voraussichtlich bis zum Ende der Schulferien am 14. Oktober andauern.



Die Gesamtbaumaßnahmen sollen am 30. November enden, können sich aufgrund ungünstiger Witterungsbedingungen jedoch verzögern. Die Anlieger und Anwohner erreichen ihr Grundstücke, Einschränkungen sind aber möglich.



Der Verkehr in Fahrtrichtung Scheeßel wird ab Apensen über die L127 bis nach Ahrenswohlde und von dort über die Kreisstraße 54 und die Kreisstraße 139 nach Sittensen zurück auf die L130 umgeleitet. In Fahrtrichtung Horneburg wird entgegengesetzt ausgeschildert.



Für die Behinderungen während der Bauarbeiten bittet die Straßenbaubehörde um Verständnis.