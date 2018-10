Motorradfahrerleicht verletzt

ab. Goldbeck. Auf der Beckdorfer Straße in Goldbeck kam es am Dienstag gegen 10.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Er fuhr mit seinem Motorrad die Kreisstraße aus Richtung Moisburg in Richtung Beckdorf. Auf Höhe der Bahnhofstraße stürzte er aufgrund der regennassen Fahrbahn. Das Motorrad geriet in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 69-Jährigen zusammen.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste daher durch Abschleppdienste

geborgen werden.