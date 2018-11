Auf der Bühne humorvoll ernste Themen anpacken

Die Beckdorfer Künstlerin Tanja Rathjen stellt in ihrer Show die Vermüllung der Erde in den Mittelpunkt

Sie hat einen Urlaub gebucht - und wird an das Ufer einer riesigen Insel aus Plastik gespült: In ihrer Show "Scheibenwelt" thematisiert die Beckdorfer Künstlerin Tanja Rathjen die Vermüllung der Erde. Die Premiere im September im "Zwinger" in Buxtehude war ein Erfolg; jetzt möchte Tanja Rathjen vor allem jungem Publikum das Thema Müll unterhaltsam näherbringen."Was die Zuschauer nach eigenen Aussagen gut fand, war, dass ich nicht mit dem erhobenen Zeigefinger gearbeitet und niemanden als schuldig angeprangert habe", erklärt die Künstlerin gegenüber dem WOCHENBLATT. "Die Industrie hat zwar mit der Verwendung von Plastik begonnen, aber der Verbraucher hat mitgemacht." Jetzt müsse jeder bei sich selbst anfangen, dem Thema verantwortungsbewusst zu begegnen. Dabei laute ihre Botschaft: Lass uns gemeinsam etwas gegen diesen Zustand tun.Inspiriert wurde Tanja Rathjen durch die Ausstellung der Künstlerin Dorota Albers, die für ihre Exponate überwiegend goldene "Blister-Trays" - Verpackungsschalen von Pralinen und Keksen - verwendete. "Ich wollte schon lange Kunst mit Verpackungsmüll machen und das war für mich der ausschlaggebende Impuls." Besonderen Wert legt Tanja Rathjen in ihrer Show darauf, dem Publikum kein schlechtes Gewissen zu machen, sondern kreativ, unterhaltsam und mit Witz die ernste Situation anzugehen. Dazu führe sie beispielsweise Gespräche mit einer Seegurke aus Plastikmüll oder zeige "knackige Poolboys, die statt Badehosen Plastiktüten tragen". Um das multimediale Erlebnis abzurunden, lässt Tanja Rathjen Töne und Musik sowie dadaistische Elemente erklingen und bindet das Publikum mit ein.Ihre derzeit ca. 50-minütige Show könne zielgruppengerecht angepasst werden, so die Beckdorferin, die ihr Projekt auch gerne an Schulen und in Kindergärten zeigen würde. "Die jungen Menschen erben eines Tages diesen Planeten und ich möchte ihnen das Thema Müll und Mikroplastik auf eine spielerische Art näherbringen."Im Dezember wird Tanja Rathjen auf dem Museumsschiff Cap San Diego in Hamburg auftreten. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Zu erleben ist sie schon am 15. November in Hamburg im Goldbekhaus: Dort gibt sie ab 20 Uhr mit "Ich lese Musik" eine musikalische Lesung mit Hörspielcharakter.• Wer sich für die Show "Scheibenwelt" interessiert oder sie buchen möchte, erreicht die Künstlerin über ihre Homepage unter www.taneart.de.