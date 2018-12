Beckdorf: "Bei uns wird immer viel gesungen"

Sopranistin Delia Rosenzweig über die Kunst des Singens / Mehr mit Kindern singen / "Jeder hat eine Stimme"

Sie liebt Brahms, Schubert und Mozart und ist davon überzeugt, dass jeder singen kann: Die Sopranistin Delia Rosenzweig wird für Auftritte gebucht und bietet Gesangsunterricht an. Ab Januar arbeitet sie außerdem als Tagesmutter - Betreuung inklusive musikalischer Früherziehung. Sie sagt: "Bei uns im Haus wird immer viel gesungen."Ihre beiden Kinder, zehn und acht Jahre alt, seien mit Musik und Gesang groß geworden. "Die Freunde meiner Kinder sind auch schon daran gewöhnt. Wenn sie zu Besuch kommen, werden sie mit eingebunden und singen mit", erzählt die Sängerin lächelnd. Sie selbst ist ebenfalls mit Gesang aufgewachsen: Ihre Mutter ist die in der Region bekannte Sängerin und Chorleiterin Sam Eu Jakobs.Das Singen hat Delia Rosenzweig von der Pieke auf gelernt. Sie studierte klassischen Gesang, unterrichtete anschließend an kleinen Privatschulen im schleswig-holsteinischen Wedel. Dort wohnte die gebürtige Leverkusenerin, die ihr ganzes Leben lang viel gereist und häufig umgezogen ist, für einige Zeit mit ihrer Familie. Seit vier Jahren lebt sie nun mit Mann und Kindern in Beckdorf. "Mein Mann kommt aus der Gegend und wollte gerne wieder zurück."Ein weiterer Grund für den Umzug sei die Waldorfschule in Apensen, zu der ihre Kinder selbstständig hinradeln können und wo sie selbst Gesangunterricht für Schülerinnen und Schüler anbietet. Sie sei dort auch schon in einem Konzert aufgetreten, sagt die Sopranistin, die auf hohe Frauenstimmen festgelegt ist. Gebucht wird sie für Hochzeiten, Feiern oder auch Begräbnisse, als Solistin oder gemeinsam mit der befreundeten Pianistin Manuela Schwella. "Am meisten singe ich Klassisches", so Delia Rosenzweig. Und obwohl sie die anspruchsvolle Arie der "Königin der Nacht" aus Mozarts Oper "Zauberflöte" bereits gesungen hat, sagt sie: "Opernarien sind nicht so meins."Gerne würde sich Delia Rosenzweig die alte italienische Liedersammlung "Arie Antiche" erarbeiten. "Auch auf Kammermusik hätte ich mal wieder Lust."Wer bei ihr Unterricht nimmt, kann seine Lieblingsmusik wählen. "Singen lernen kann man mit jeder Musik, auch mit Rock und Pop", ist sie überzeugt. Schade sei es, wenn jemand sage, er könne es gar nicht: "Singen ist für jeden geeignet", meint Delia Rosenzweig und erzählt von einer Freundin, die "keine besondere" Singstimme gehabt habe. "Aber der Ehrgeiz hat sie gepackt: Sie hat Unterricht genommen und jetzt singt sie auf der Bühne."Dass mit Kindern zu Hause wenig bis gar nicht mehr gesungen werde, bedauert sie ebenfalls. "Wer klassische Musik nicht mag, muss sie mit seinen Kindern ja auch nicht hören oder dazu singen. Aber jeder hat eine Stimme und sollte sie auch zum Singen benutzen."