In stimmungsvollem Ambiente nach Geschenken stöbern: Weihnachtsmarkt in Beckdorf

Eine wunderbare Einstimmung auf die Adventszeit: Zum gemütlichen Weihnachtsmarkt in einer ganz besonderen, besinnlichen Atmosphäre laden die Kranzbinder Beckdorf am Samstag, 24. November, ab 13 Uhr auf den "Beekhoff" in Beckdorf, Bei den kleinen Häusern 15 (Eingang Goldbecker Straße), ein. Auf der historischen Hofanlage stellen rund 80 Hobbyaussteller in den Reetdachhäusern sowie Ständen unter freiem Himmel ihre Erzeugnisse aus. Unter anderem finden die Besucher dort Dekoratives für die Advents- und Vorweihnachtszeit in Haus und Garten, aber auch diverse Geschenk- und Bastel-ideen. Das Angebot reicht von Tiffany, Häckeldecken, Gestecken und Kränzen über Seidenmalerei, Aquarelle und Keramik bis zu Selbstgenähtem, Holzmobilen, beleuchteten Weihnachtssternen, Laubsägearbeiten, Vogelhäusern, Geschenkkarten und vielem mehr.

Hobbyaussteller mit eigenem Pavillon können sich bei Christine Krüger unter ( 0176-45607003 oder 04167-699986 anmelden.