Nindorf braucht dringend eine Lösung

Gemeindebrandmeister bilanziert Feuerwehrjahr 2018 in der Samtgemeinde Apensen / Das Feuerwehrgerätehaus in Nindorf ist zu klein

Die Mitgliederzahlen bei der Feuerwehr der Samtgemeinde Apensen sind leicht rückläufig und von 290 (davon 19 Frauen) in 2017 auf 279 (davon 18 Frauen) in 2018 gesunken."Wir können uns aber nicht beschweren", sagte Christian Taschendorf jüngst im Gespräch mit dem WOCHENBLATT. Dabei bilanzierte der Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Apensen das Einsatzjahr 2018, informierte über den aktuellen Stand der Feuerwehr - und thematisierte auch ein Problem in Nindorf.Im vergangenen Jahr sanken gegenüber dem Vorjahr die Einsatzzahlen. 2017 rückten die Feuerwehren 147-mal aus, 2018 nur 88-mal. "2017 gab es so viele Einsätze wegen der vielen Stürme", erinnert sich Taschendorf. Sie hätten rund 40 Prozent ausgemacht. Trotz weniger Einsätzen seien die Einsatzstunden aber um ein Prozent gegenüber 2017 gestiegen. Grund sei die fünftägige Teilnahme einiger Kameraden bei dem heftigen Moorbrand in Meppen. Ein Anstieg sei auch bei der Entwicklung der Einsatz- und Dienststunden von 13.210 (2017) um 11,56 Prozent auf 15.265 zu verzeichnen. Erfreulich dagegen der Zuwachs bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr: Vier neue Mitglieder gab es dort, womit die Mitgliederzahl auf 63 steigt. Auf der Seele liegt Christian Taschendorf, der im Alter von zehn Jahren zur Feuerwehr kam und jetzt seit 27 Jahren aktiv ist, die Zukunft des Feuerwehrgerätehauses in Nindorf. In diesem Jahr wurden zehntausend Euro Planungskosten in den Haushalt eingestellt. "Das ist zwar schon etwas, aber es reicht nicht für eine Lösung in Nindorf."Das Problem: Das aus den 1970er-Jahren stammende Gebäude in Nindorf, eine Kombination aus Feuerwehrgerätehaus und Dorfgemeinschaftshaus, ist für den Bedarf der Feuerwehr nicht ausreichend. "Das Gerätehaus ist so klein, dass die Kameradinnen und Kameraden ihre Uniformen zu Hause aufbewahren müssen. Das ist gar nicht zulässig", so Taschendorf. Und der Stellplatz für den Einsatzwagen sei so eng, dass der Beifahrer vor dem Parken aussteigen müsse - weil er sonst die Tür nicht aufbekomme.In den kommenden Tagen werde in Nindorf ein Vor-Ort-Termin mit Verwaltung und Politik stattfinden, um eine Lösung zu finden. Ein Zeichen für Christian Taschendorf, "dass der Wille da ist".Eigentlich hätten im laufenden Haushalt 40.000 Euro eingestellt werden sollen. Das sei aber aufgrund der Haushaltslage der Samtgemeinde ins Jahr 2020 verschoben worden. "Wenigstens nicht gestrichen", meint der Gemeindebrandmeister und ergänzt, man könne sich ansonsten nicht beklagen: "Trotz aller Querelen in Apensen: Wenn etwas gebraucht wurde, wurden uns immer Mittel bereitgestellt - egal, wie klamm der Haushalt war. Wir sind gut ausgestattet und haben mit 14 Fahrzeugen einen großen Fuhrpark."• Am Sonntag, 24. März, findet der 22. Umwelttag der Jugendfeuerwehr Apensen statt. Dazu lädt sie alle Bürgerinnen und Bürger zum gemeinsamen Müllsammeln ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Feuerwehrhaus (bitte Eimer und Handschuhe zum Einsammeln mitbringen). Anschließend ist ein gemeinsames Essen geplant.