Sauensiek: "In meinem Garten arbeiten Weihnachtswichtel"

Der Weihnachtsmann hat eine "Filiale" in Sauensiek / Kinderbesuch am Gartenzaun erwünscht

"Die Wichtel sind da - auch wenn sie nicht zu sehen sind", sagt Kerstin Wohlers augenzwinkernd. In ihrem Garten in Sauensiek an der Hauptstraße 2 steht nämlich eine Wichtelwerkstatt, quasi eine "Filiale" des Weihnachtsmanns. Darin "produzieren" ein paar fleißige Weihnachtswichtel das, was die Kinder auf ihre Wunschliste geschrieben haben. So ist es auf einem Schild vor der Hütte zu lesen.Vor der Hütte selbst stehen kleine Gummistiefel, in einer Mini-Karre liegen fertig verpackte Geschenke. Ein kleines Fahrrad steht auch bereit. "Ab und zu kann man die Wichtel werkeln, sägen und hämmern hören", verrät Kerstin Wohlers. "Und wenn es dunkel wird, geht sogar das Licht an."Die Türen der Hütte sind stets verschlossen. "Wenn man die Tür öffnet, verstecken sich die Wichtel, so bekommt man sie nie zu Gesicht."Kerstin Wohlers wünscht sich, dass Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren an ihrem Haus vorbeigehen und vom Gartenzaun aus die kleine Hütte begutachten. Den nahe gelegenen Kindergarten hatte sie schon über die "fleißigen Wesen" in der Hütte informiert. "Die Kleineren haben auch ganz andächtig davorgestanden, die Vorschulkinder haben schon einige Fragen gestellt."Die Idee für die kleine Wichtelwerkstatt hatte Kerstin Wohlers aus Hamburg mitgebracht: Bei der von 1955 bis 2014 jährlich stattfindenden Verbrauchermesse "Du und deine Welt" hatte sie in einer Winterlandschaftskulisse eine Wichtelwerkstatt entdeckt. Vor zwei Jahren stellte sie dann das ehemalige Spielhäuschen ihrer inzwischen 17 und 23 Jahre alten Kinder in den Garten und präparierte es für kleine Gäste. "Mit 50 Metern Kabel für den Strom", fügt Kerstin Wohlers lächelnd hinzu. Die Geräusche kämen von einem MP3-Player aus dem Vogelhäuschen.Kerstin Wohlers lädt alle Kinder dazu ein, sich die Werkstatt einmal anzuschauen - allerdings nur vom Gartenzaun von der Straßenseite aus: "Unser Hund bewacht nämlich unseren Garten und die Wichtelhütte."