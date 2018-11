Zwei Jahrzehnte "Lesefutter" in Apensen

Bücherei in Apensen feiert 20-jähriges Bestehen mit Literaturgottesdienst

Ein schönes Ereignis für kleine und große Leseratten: Die evangelische öffentliche Bücherei in Apensen feiert ihren 20. Geburtstag. Eröffnet wurde sie am 1. November 1998 mit rund 600 Medien in kleinen Räumen in der Straße "Am Untervogt". Inzwischen können Literaturfans im Schulzentrum Apensen (Am Soltacker 5) auf 7.000 Bücher und Hörbücher zugreifen. Anlässlich des zwei Jahrzehnte langen Bestehens gibt es am Sonntag, 4. November, eine Premiere: In einem erstmalig stattfindenden Literaturgottesdienst werden Passagen aus Dörte Hansens Bestseller "Altes Land" vorgetragen.Ein bisschen aufgeregt sind sie jetzt schon, die beiden Leiterinnen der Bücherei, Heidi Lauer und Gertraud Werner: "So etwas wie einen Literaturgottesdienst haben wir noch nie angeboten", sagen beide und sehen dem Ereignis gespannt entgegen. Die zwei Bücherexpertinnen sind für ein insgesamt 14-köpfiges Team verantwortlich. Alle sind ehrenamtlich tätig und zwischen 49 und 80 Jahre alt, einige engagieren sich schon seit Jahrzehnten. Ingrid Hill beispielsweise ist eine Mitarbeiterin der ersten Stunde."Ich bin eine Leseratte", erzählt Heidi Lauer. 2012 begann sie in der Bücherei zu arbeiten. Auch als sie vor vier Jahren von Beckdorf nach Buxtehude zog, blieb sie der Bücherei erhalten. Als damals jemand mit EDV-Kenntnissen gesucht wurde, meldete sie sich. Nun leitet sie gemeinsam mit Gertraud Werner, die auch schon seit zehn Jahren dabei ist, die Bücherei, kauft neue Ware ein, foliert und katalogisiert. Neuerdings gebe es auch Tip toi-Bücher, Lern- und Sachbücher mit interaktiven Erlebnisebenen, die sehr gut angenommen würden, berichten sie."Sachspenden nehmen wir nicht an", erläutert Gertraud Werner. "Wir können keine alten Bücher anbieten und haben nicht mal ein Lager, wo wir sie unterbringen könnten." Es gebe aber eine Ausnahme: Wenn sich ein Leser "mit Ansage" ein neues Buch kaufe und es anschließend der Bücherei zur Verfügung stelle. Auf finanzielle Unterstützung durch Spenden ist der kleine Betrieb aber dennoch angewiesen.Jede Menge Veranstaltungen bietet die Bücherei an, die seit Jahren zu den größten öffentlichen Büchereien der Hannoverschen Landeskirche gehört. Dazu zählen neben Autorenlesungen, Bilderbuchkino und Märchenlesungen, Vorlesevormittage in den Kindergärten der Gemeinde oder Büchereiführungen für Schulklassen.• Der Literaturgottesdienst am 4. November beginnt um 10 Uhr in der Kirche in Apensen (Stader Str. 3). Junge Leser dürfen sich auf einen besonders interessanten Termin freuen: Am Samstag, 17. November, liest der Hamburger Nicolas Gorny aus seinem Buch "Supermops und der dreiste Dackelraub" Kindern von fünf bis neun Jahren vor. Kinder und Eltern werden mit Kuchen und Getränken versorgt. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Gornys Buch sowie sein zweiter Band "Supermops und der schrille Schurkenalarm" können in der Bücherei ausgeliehen werden.