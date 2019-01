17-jähriger Kradfahrer flüchtet vor der Polizei

bim. Buchholz. Vor der Polizei geflüchtet ist am Freitag gegen 23.30 Uhr ein 17-jähriger Kradfahrer aus Buchholz, den die Beamten der Buchholzer Polizei in der Straße Am Radeland kontrollieren wollte. Statt anzuhalten, beschleunigte er auf 100 km/h und überfuhr eine rote Ampel in der Innenstadt. Währenddessen versuchte sein Sozius, das Kennzeichenschild umzuklappen. Im Bereich Suerhop kam das Krad auf einem Feldweg in einer leichten Linkskurve zu Fall. Der Sozius rappelte sich sofort auf, warf den Helm weg und flüchtete in ein Waldstück. Der Fahrer rannte unmittelbar vor den abbremsenden Streifenwagen, wurde erfasst und leicht verletzt. Der Fahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo eine Beinprellung diagnostiziert wurde. Der Sozius kann zunächst vom Unfallort flüchten, sein Name ist der Polizei aber inzwischen bekannt. Nach Abschluss der ersten Ermittlungsmaßnahmen wird der Jugendliche in die Obhut des Vaters übergeben.