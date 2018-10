B 3 in Sprötze am 18. und 19. Oktober gesperrt

Sprötze. as. Die B 3 in Sprötze wird von Mittwoch bis Donnerstag, 18. bis 19. Oktober, auf einer Länge von 70 Metern halbseitig gesperrt, das teilt die Stadt Buchholz jetzt mit.

Der Grund: Im Bereich der Bahnbrücke werden so genannte mobile Gleitwände montiert und demontiert. Die Stadt bittet um Verständnis.