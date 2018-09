Buchholz: Auffahrunfall auf der A1 / eine Person schwer verletzt

as. Buchholz. Bei einem Auffahrunfall auf der A1 in Richtung Hamburg

zwischen der Anschlussstelle Rade und dem Buchholzer Dreieck wurde am Freitagnachmittag eine Person leicht und eine weitere Person

schwer verletzt.

Der 49-jährige Fahrer eines Sattelzugs aus Portugal erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende PKW verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf das Auto auf. Der 50-jährige Fahrer des Pkw aus dem Landkreis Harburg wurde leicht verletzt, seine ebenfalls 50-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Zur Bergung der Beifahrerin musste die Feuerwehr das Dach des Pkw abtrennen. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurde sie mit dem

Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen.

Die Autobahn musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden, der Verkehr staute sich auf bis zu fünf Kilometern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.