Buchholz: Waldboden in Brand geraten

as. Buchholz. In Buchholz geriet am Freitag Waldboden in Brand. Nahe eines Ferienhauses zwischen dem Fuhrenkamp und dem Steinbach wurde gegen 19 ein Schwelbrand im Boden entdeckt. Der Brand konnte bei circa 25 Quadratmetern Ausdehnung abgelöscht werden. Eine Brandursachenermittlung wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz entgegen unter Tel. 04181-2850.