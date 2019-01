Festnahme nach Raubüberfall

Holm-Seppensen: Täter hatte keine lange Freude an der Beute



Die Freude des Täters an seiner Beute währte nicht lange! Am Mittwoch gegen 12.25 Uhr betrat ein 29-jähriger Mann eine Postagentur an der Buchholzer Landstraße in der Buchholzer Ortschaft Holm-Seppensen und bedrohte die beiden Angestellten unvermittelt mit einer Pistole. Eine der beiden Mitarbeiterinnen forderte er auf, den Tresor zu öffnen. Als die Frau dem Folge leistete, griff der Mann zu und nahm eine größere Menge Bargeld an sich. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft. Die Mitarbeiterinnen alarmierten die Polizei, die unverzüglich eine große Fahndungsaktion einleitete. Rund 40 Beamte waren dabei im Einsatz.Gegen 13.10 Uhr trafen Fahndungskräfte den Beschuldigten rund 150 Meter vom Tatort entfernt an. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Der 29-Jährige hatte die Beute noch bei sich. Die Pistole stellte sich als täuschend echte Plastikwaffe dar. "Eine Befragung des deutschen Staatsangehörigen, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, war am Mittwoch noch nicht möglich, da der Mann zu stark alkoholisiert war", sagt Polizeisprecher Jan Krüger. "Als ein Arzt ihm im Polizeigewahrsam eine Blutprobe entnehmen wollte, trat der Mann plötzlich um sich und verletzte einen Polizeibeamten dadurch leicht."Der 29-Jährige blieb die Nacht über in der Ausnüchterungszelle und wurde am Donnerstag einem Haftrichter zugeführt.Für die Polizei ist noch unklar, warum sich der Mann nach der Tat eine halbe Stunde in der Nähe aufgehalten hat. Zeugen, denen in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr eine verdächtige männliche Person in Holm-Seppensen aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 04181 - 2850 zu melden.