Hochwertiges silbernes E-Bike in Buchholz gestohlen

bim. Buchholz. Ein hochwertiges silbernes E-Bike wurde am Freitag zwischen 8 und 17 Uhr in der Heinrichstraße in Buchholz an der dortigen Fahrradunterstellanlage gestohlen - trotz dem vom Eigentümer angebrachten Metallschlosses. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei in Buchholz unter Tel. 04181-2850.