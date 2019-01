1.366,94 Euro für die Kriegsgräberfürsorge

os. Sprötze. Dieses Ergebnis kann sich wieder sehen lassen: Bei der Sammlung zugunsten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Sprötze sind 1.366,94 Euro zusammengekommen. In diesem Jahr organisierte der Verein "Vierdörfer Dönz" die Sammlung in der Buchholzer Ortschaft. Zum Leidwesen von Ex-Ortsbürgermeisterin Annegret Schuur gab es Probleme beim Einzahlen der Spenden: Weil sie das Geld wegen des Geldwäschegesetzes nicht bei der örtlichen Volksbank einzahlen konnte, übergab sie das Geld kurzerhand bar an Uwe Meier, Geschäftsführer des Volksbund-Kreisverbandes.