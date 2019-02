44 Einsätze für die Helfer in Sprötze

Freiwillige Feuerwehr: OrtsbrandmeisterThomas Meschkat zog positive Bilanz



"Idealismus, Begeisterung, Dienst am Nächsten: Davon lebt die Feuerwehr." Das sagte Thomas Meschkat, Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Sprötze, jüngst bei der Mitgliederversammlung.Der Dienst am Nächsten wird in Sprötze großgeschrieben: Im vergangenen Jahr rückten die Helfer zu 44 Einsätzen aus. Besonders in Erinnerung blieben die Brände in einem Einfamilienhaus am Sperberweg in Buchholz und eines Reetdachhauses in Holm-Seppensen, die gemeinsam mit Einsatzkräften anderer Ortsfeuerwehren bekämpft wurden. In Spötze tun derzeit 51 aktive Mitglieder ihren ehrenamtlichen Dienst, hinzu kommen 19 Mitglieder in der Jugendabteilung und 14 Mitglieder in der Altersabteilung.Feuerwehr aktuellOrtsbrandmeister Meschkat erinnerte zudem an die Planungen zur Beschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) und die Anschaffung von Ersatzkleidung. Erstmals ist die Kleidung der Freiwilligen Feuerwehr in Sprötze schwarz.Thomas Meschkat wurde zum Oberlöschmeister befördert, Christine Graf-Wiehle zur Hauptfeuerwehrfrau, Pascal Hoppe, Henning Kluth, Marvin Schwark, Martin Stapel und Sebastian Stapel zu Oberfeuerwehrmännern sowie Fabian Meyer und Paul Steffen zu Feuerwehrmännern.