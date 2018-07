Abitur am AEG Buchholz: Fünfmal die Traumnote 1,0

109 Schüler bestehen ihr Abitur

Das gab es am Albert-Einstein-Gymnasium (AEG) in Buchholz noch nie: Mit Henrike Alms, Julia Fuchs, Fiona Parbst, Tim Bennett und Dominik Roitzsch haben gleich fünf Abiturienten die Traumnote 1,0 erreicht. Von 111 Schülern schafften 109 ihr Abitur, der Durchschnitt lag mit 2,35 auf Vorjahresniveau. "Wir sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden", erklärte AEG-Schulleiter Hans-Ludwig Hennig.Das WOCHENBLATT gratuliert folgenden Schülerinnen und Schülern zum bestandenen Abitur: Milena Ahlers, Henrike Alms, Tom Bäcker, Emma-Jo Badziong, Paul Bakker, Anna Becker, Luca Daniel Behne, Jan Moritz Behrens, Ole Christian Behrens, Finn Bender, Florian Bettke, Laura Bleß, Hannes Böder, Sven Christopher Böttcher, Maja Tatjana Brandt, Annika Carstens, Can Lukas Celik, Kian Ben Claußnitzer, Sina Eddelbüttel, Kenneth Eggers, Tim Elflein, Lars Henrik Everts, Ronja Fahrenholz, Luise-Sophie Faulstich, Philipp Foth, Jana Aurelia Frahm, Lina Friedrichsdorf, Julia Maria Fuchs, Lennart Maximilian Gatzke, Ole Gerlach, Yoann Yves Goll, Jil Gütersloh, Muris Hasanovic, Kyra Dea Haskins, Nina Henke, Anna Maria Herb, Janne Torben Hess, Tom Bennett Hoefer, Tjark Holling, Constantin Christopher Hoppe, Malin Horeis, Louiza Leona Hövelberndt, Jacqueline Huttmann, Jonas Jürgens, Sarah Kaakschlief, Kira Anna Ludowika Kaufmann, Janika-Nele Klaus, Michael Marlon Köller, Emily Krüger, Meggie Kunkel, Henry Lübbert, Lea Lühmann, Käthi Malovicko, Lucie Felicia Mohme, Darmal Nazarzada, Sophie Neuhaus, Neele Neumann, Celina Ostoike, Fiona Katharina Parbst, Naja Penther, Linus Joshua Petersen, Mathies Pohnke, Thiago Wilhelm Pöppinghaus, Lennart Post, Moritz Leander Pretzell, Till Enrik Rackur, Robert Renn, Anahita Rennekamp, David Lennart Risch, Jennifer Ristau, Jule Ritter, Oliver Ritzka, Dominik Joel Roitzsch, Boran Salli, Mustafa Salli, Alina Sander, Giulia Alessandra Santonocito, Sarah Fidelia Schäftlein, Celina Chiara Scherbaum, Noah Schlünss, Amina Schlüschen, Elena Schlüschen, Joelle-Denise Schmidt, Julia Schmidt, Annica Lisa Schönfeld, Lara Schuster, Falk Lukas Söte, Rebekka Stahlhut, Max Jonas Stöver, Julia-Marie Strauß, Hannah Sundermann, Clemens Peter Tegetmeier, Nils Martin Trabant, Christine Trân, Simon Jonas Turau, Hanna Vander, Marie-Claire Vorstenberg, Janik Akira Voß, Nele Frederike Weilert, Merle Weisser, Joshua Thabo Wenzel, Christine Wessling, Annaneetje Swaanke Wibel, Henry Wilcken, Zora Salome Witt, Lisanne Edith Pia Wittenberg, Helen Zoe Wölpern, Verim Zanghi und Jan Zobott.