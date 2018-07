Abitur am Gymnasium am Kattenberge Buchholz: Siebenmal die Note 1,0

Bester Notendurchschnitt in der Schulgeschichte

"Das ist ein fantastisches Ergebnis und der verdiente Lohn für viel Arbeit, den die Schülerinnen und Schüler, aber auch unsere Kolleginnen und Kollegen investiert haben." Mit diesen Worten lobte Armin May, Leiter des Gymnasiums am Kattenberge in Buchholz, den Abiturjahrgang, der jüngst verabschiedet wurde.157 Schülerinnen und Schüler bestanden ihr Abitur und erreichten mit einem Notendurchschnitt von 2,25 den besten der Schulgeschichte. Gleich sieben Abiturienten erreichten die Traumnote 1,0: Miriam Albrecht, Julia Eichbaum, Hendrick Fischer, Luca Malte Lüschen, Elisa Reitzel, Finja Sauer und Liv Eliane Walter.Das WOCHENBLATT gratuliert folgenden Schülerinnen und Schülern zum bestandenen Abitur: Miriam Albrecht, Rika Augustin, Torben Joachim Bahrs, Theodor Bajusz, Katharina Helen Baule, Charlotta Beck, Hannah Beecken, Konstantin Beermann, Jana Beier, Maximilian Bellmann, Sina Bertram, Anna Böhmelt, Bennett Bohn, Marie Börnner, Alexander Borowi, Roubens-Mario Bostelmann, Jan Braemer, Lena Brauer, Laura Brauner, Annika Bruhse, Sven Malte Bünger, Freyja Cordes, Pia Dziewas, Julia Eichbaum, Tina Elsner, Leon Emme, Finn Engelbrecht, Henry Ernst, Mara Falkenhagen, Hendrick Fischer, Leon Sebastian Fischer, Jule Franke, Niko Oliver Frasch, Antonia Froede, Julian Frommann, Johannes Frommhold, Katharina Gaulke, Jan Niklas Gerdau, Steffen Fabian Göing, Janina Golombiewski, Mick Grapengeter, Marius Graul, Lennart Guergen, Alina Hagelstein, Ben Jakob Hager, Fritz Hauttmann, Jan-Alexander Heitmann, Florian Hellmann, Nele Hennig, Janko Hinrichs, Ina Holste, Svenja Hölzer, Tim Oliver Hornbostel, Nikodem Kaddoura, Ralf Kagelmann, Megan Kailuweit, Maximilian Kant, Nicki Kantenwein, Hannes Michel Karstens, Sarah Cornelia Kinzer, Lara Kitzinger, Julian Christopher Klass, Pascale-Jaqueline Koblitz, Tabea Köttner, Fabian Krautwurm, Carl Janik Kurtz, Johanna Lagemann, Christian Lasse Lange, Chiara li Bergolis, Chuin Yiu Loi, Charlize Lubisch, Luca Malte Lüschen, Sam Lützow, Katharina Maack, Annika-Marie Mahler, Jonas Marquardt, Marja-Lina Marschall, Julia Martens, Hannah Merklin, Christina Meyer, Christine Meyer, Jessica Meyer, Niels Ole Meyer, Henrieke Mieth, Fee Ally Milter, Marcel Oke Minnie, Jannes Mittelbach, Lina-Marie Mittelbach, Jonas Möhring, Max Müller, Nico Müller, Emily Neske, Hanne Nissen, Franziska Alicia Ohde, Kim Sarah Ohl, Lina Papendorf, Laura Patzke, Inka Paulisch, Lars Pfau, Isabelle Plutta, Sadia Rashid, Ben Rehländer, Kristina Rehm, Aron Reichardt, Elisa Reitzel, Melina Katharina Röder, Kira Röhle, Paulina Laureen Rohr, Lukas Rosenbaum, Naina Jaël Rosengart, Rene Magnus Rudolph, Finja Sauer, Jan Mika Schäfer, Nick Schänzer, Bennet Schlohmann, Alexandra Laura Schmidt, Mattes Schmidthals, Nico Schmitt, Jonathan Schmoll, Pia Lucienne Schneider, Katharina Schöttke, Ron Schulte, Bjarne Gustaf Schulz, Pia Schumacher, Jan Felix Schuster, Livia Seifert, Leoni Sellschopp, Tom Sevke, Hannah Sönnichsen, Alicia Sperling, Anton Stapmanns, Kim Steiner, Lasse Steller, Immanuel Stübbe, Pia-Joy Tattenberg, Hanna Thunert, Philipp Timm, Jonas Maximilian Tolkemitt, Berk Tölle, Eduard Michael Tornack, Noah Totz, Isaac Noah Van Noy, Fritz Volkers, Kathleen Völkers, Matteo Voppel, Greta Voss, Liv Eliane Walter, Nane Wardenberg, Carlos Anton Warnecke, Mike Welzel, Ida Wenkel, Leonie Kristin Werner, Chiara Winter, Cedric Wittgrefe, Jan Luca Wolter, Leon Gordon Zander und Zoë Zwede.