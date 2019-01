Als Missionarin in den Tschad

Christliche Gemeinde Nordheide: Dorothea Reuter hilft bei Bibelübersetzungen



Der Verein "Christliche Gemeinde Nordheide" entsendet Dorothea Reuter als Missionarin mit der Missionsgesellschaft Wycliff in den Tschad. Der Aussendungs-Gottesdienst findet am morgigen Sonntag, 20. Januar, ab 15.30 Uhr in der Christuskirche Buchholz (Bremer Str. 63) statt.Dorothea Reuter lebte viele Jahre in Buchholz und arbeitete in dieser Zeit als Sprachtherapeutin in der Waldklinik in Jesteburg. Vor mehr als zwei Jahren reifte in ihr der Gedanke, ihre Begabung für Sprachen in der Sprachforschung einzusetzen, damit die Bibel möglichst vielen Menschen in ihrer Muttersprache zugänglich gemacht wird. Erfahrungen in diesem Bereich sammelte Reuter bereits 2010 bei einem einjährigen Aufenthalt in Papua-Neuguinea.Im afrikanischen Staat Tschad wird Dorothea Reuter ein Team des Vereins Wycliff unterstützen, die Bibel auch dort in viele Landessprachen zu übersetzen. Neben den Amtssprachen Französisch und Arabisch gibt es im Tschad weitere rd. 130 Sprachen. Wycliff ist eine gemeinnützige international tätige christliche Organisation, die sich neben Bibelübersetzungen u.a. dafür einsetzt, dass der Schulunterricht in der Muttersprache erteilt wird.