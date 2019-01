Analoger Azubi-Austausch

Anna Höflich initiiert Treffen im Buchholzer Jugendzentrum / Erste Veranstaltung am 24. Januar



Der Austausch junger Menschen läuft heute oftmals über digitale Medien. Anna Höflich (19) geht einen anderen Weg und initiiert in Buchholz einen analogen Austausch für Auszubildende: Am kommenden Donnerstag, 24. Januar, ist das erste Treffen im Buchholzer Jugendzentrum (Juz, Rathausplatz 2) geplant. Beginn ist um 19 Uhr."Mir fehlte der Austausch mit anderen Auszubildenden", berichtet Anna Höflich, die sich seit vergangenem Sommer in der Buchholzer Buchhandlung Slawski zur Buchhändlerin ausbilden lässt. Bei den Treffen, die nach geglücktem Start regelmäßig stattfinden sollen, können die Teilnehmer sich über ihren Alltag austauschen. "Es muss aber nicht zwangsläufig um die Arbeit gehen", sagt die Initiatorin. Auch alle anderen Themen können angesprochen werden. Die Treffen sollen auch Jugendlichen und jungen Erwachsenen ermöglichen, sich bei den Auszubildenden über deren Erfahrungen in den verschiedenen Berufsfeldern auszutauschen.Per E-Mail stellte Anna Höflich den Kontakt zu Axel Kalauch aus dem Leitungsteam des Buchholzer Jugendzentrums her. Kalauch war sofort von der Idee begeistert und sagte zu, das Juz als Treffpunkt zur Verfügung zu stellen.• Um besser planen zu können, werden Interessierte gebeten, sich vor dem ersten Treffen beim Jugendzentrum unter Tel. 04181-214321 zu melden.