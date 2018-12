Bezaubernde Post von Sinterklaas

Niederländer bedankt sich bei den "Feen" vom "BahnhofsCaFee" in Buchholz für die Hilfe im Bahnchaos



"Ich fand diese Rückmeldung so bezaubernd, dass ich Tränen in den Augen hatte", sagt Petra Rolf. Die Inhaberin des "BahnhofsCaFee" im Buchholzer Bahnhof bekam in dieser Woche ein Paket aus den Niederlanden. Absender war Jens Wilke aus Utrecht. Er bedankte sich mit Leckereien und kleinen Geschenken für die Hilfe, die ihm Petra Rolf und ihre Mitarbeiterinnen im Chaos des 10. August dieses Jahres gaben.An jenem Freitag mitten im norddeutschen Hochsommer strandeten am Buchholzer Bahnhof mehr als 2.000 Bahnreisende, nachdem der Zugverkehr wegen Bäumen, die nach einem Sturm auf die Oberleitung an der Bahnstrecke Bremen-Hamburg gefallen waren, eingestellt werden musste. Der Schienenersatzverkehr funktionierte nur überaus schleppend. Petra Rolf und ihre Mitarbeiterinnen kümmerten sich herzlich um die Gäste, die den Weg ins nahegelegene "BahnhofsCaFee" fanden. "Wir hatten eigentlich schon Feierabend, haben dann aber alle eine Sonderschicht eingelegt", erinnert sich Petra Rolf.Jens Wilke, dem Reisenden aus Utrecht, lieh die Inhaberin u.a. ihr Smartphone, damit er seine Familie über die missliche Lage informieren konnte. Seine Reise musste Wilke abbrechen und den Rückweg in die Niederlande mit dem Auto antreten. Zuvor versprach er Petra Rolf: "Sinterklaas (die niederländische Variante des Nikolaus, d. Red.) wird an dich denken." Er hielt Wort: Neben den kleinen Geschenken schrieb er einen Brief, in dem er Petra Rolf und ihre Mitarbeiterinnen lobte: "Wie fleißig Sie doch alle waren! Wie gut Sie alle mit der chaotischen Situation fertig wurden!"