Buchholz: Fitness im Einkaufszentrum

Sports-Club eröffnet voraussichtlich im Mai im City Center / Investition von 1,8 Millionen Euro

Wenn es in den vergangenen Jahren Neuigkeiten zum Einkaufszentrum City Center in der Buchholzer Innenstadt gab, ging es meistens um den Auszug eines weiteren Mieters. Jetzt gibt es positive Nachrichten: Der "Sports-Club" wird im Untergeschoss des City Centers auf einer Fläche von knapp 2.000 Quadratmetern ein Fitness-Studio der Premium-Klasse schaffen. Rund 1,8 Millionen Euro würden investiert, erklärt Sports-Club-Geschäftsführer Alexander Sosa beim Ortstermin im City Center. Die Bauarbeiten, bei denen u.a. Flächen im alten Lidl-Supermarkt komplett neu gestaltet werden, sollen Mitte Januar beginnen. Die Eröffnung ist für Mai geplant.Buchholz ist der siebte Standort des 2010 gegründeten Unternehmens nach Ahrensburg, Bad Segeberg, Lütjenburg, Schwarzenbek (alle Schleswig-Holstein), Wittenberge (Brandenburg) und Hamburg-Bergedorf. "Uns ist eine gute Lage besonders wichtig", erklärt Geschäftsführer Sosa. Das sei im City Center gegeben. Zuletzt sei er häufig in Einkaufszentren fündig geworden, wie in Buchholz. "Wir bringen Frequenz und tragen zur Revitalisierung bei", sagt Sosa.In dem Sports-Club finden Interessierte Fitnessgeräte der neuesten Generation. Der gesamte Besuch läuft über ein Chipsystem, zudem erhalten die Kunden über eine spezielle App Einblicke in ihren Trainingsfortschritt. Neben den Trainingsgeräten, die auch Freihanteln umfassen, ist ein großzügiger Wellnessbereich inklusive Sauna geplant."Früher wurde ein Premium-Angebot immer gleichgesetzt mit 'teuer'. Wir wollen zeigen, dass es ein solches Angebot mit hoher Qualität zu bezahlbaren Preisen gibt", betont Alexander Sosa.Für das City Center, das dem Buchholzer Unternehmen Groth Bau gehört, könnte der Neuzugang der Start für eine spürbare Revitalisierung sein.