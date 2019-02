Wenn Ende Februar, Anfang März die Nächte wieder wärmer werden, kommen die Erdkröten aus ihren Winterverstecken und machen sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Dies geschieht in Buchholz im Waldgebiet am Seppenser Friedhof. Um dorthin zu gelangen, müssen die Kröten den Seppenser Mühlenweg überqueren. Damit sie dabei nicht überfahren werden, werden dort schon seit mehr als 30 Jahren Amphibienschutzzäune aufgebaut. Diese kniehohen Zäune behindern für Erdkröten und andere Amphibien den direkten Weg über die Straße. Stattdessen landen sie in Fang-Eimern und werden morgens und abends von ehrenamtlichen Helfern über die Straße getragen.Für diese Tätigkeit sucht der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) dringend Unterstützer. Den Helfern wird vor Ort genau gezeigt und erklärt, was zu tun ist. Interessierte melden sich unter Tel. 04181-98580 oder 04181-98490.