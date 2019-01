"Das Ehrenamt ist für mich eine Bereicherung"

WOCHENBLATT-Serie in Kooperation mit der Freiwilligenagentur "f.e.e" über engagierte Helfer: Christiane Kourist hilft in der Zukunftswerkstatt Buchholz

Millionen Bundesbürgerinnen und -bürger arbeiten ehrenamtlich, ohne ihre unentgeltliche Arbeit ginge vieles nicht mehr in Deutschland. Im zweiten Teil der Serie über Ehrenamtler, die das WOCHENBLATT gemeinsam mit der Freiwilligenagentur "f.e.e" (freiwillig, ehrenamtlich, engagiert) veröffentlicht, berichtet Christiane Kourist über ihr Ehrenamt bei der Zukunftswerkstatt Buchholz. "Kinder sind neugierig, wissbegierig und eifrig. Es macht mir großen Spaß, das jede Woche erneut zu erleben", erklärt Christiane Kourist.Hier ihr Bericht: "Zu uns in die Zukunftswerkstatt Buchholz kommt an fast jedem Vormittag eine dritte oder vierte Klasse einer Grundschule aus der Umgebung. Ich begleite dann an einem Tag der Woche eine kleine Gruppe von Schülern den ganzen Vormittag lang von einer Versuchsstation zur anderen. Die Ideen der Kinder zu erleben, ihre Argumentation zu verfolgen und ihre Fragen, wenn möglich, zu beantworten, ist eine Freude, aber auch stets eine Herausforderung. Ich selbst lerne ständig Neues und muss mich in manches Wissensgebiet auch erst einarbeiten.Hinzu kommt, dass die Projekte im Team entwickelt und begleitet werden, sodass der Austausch über die Themen intensiv erfolgt und ich immer wieder aktuelle naturwissenschaftliche Informationen erhalte. Weil ich jede Woche in der Zukunftswerkstatt bin, erfahre ich auch, welche anderen Aktionen stattfinden und welche Arbeitsgruppen dort tätig sind. So habe ich auch bereits Ferienaktionen und Nachmittags-Arbeitsgemeinschaften für Jugendliche mit geplant und begleitet und sehr viel gelernt.Die Stunden, die ich dort verbringe, sind für mich durch die Begeisterung der Kinder eine Bereicherung. Und Teil eines Teams zu sein, macht auch immer wieder Spaß."• Was gefällt den Schülerinnen und Schülern an der Zukunftswerkstatt und an der Arbeit mit den ehrenamtlichen Begleitern? Das waren Antworten beim Vormittagsprogramm „SCHALLalala“:"Ich finde es toll, dass hier so viele Menschen ehrenamtlich arbeiten und trotzdem wissen, wie sie mit Kindern umgehen können. Vielen Dank auch an unseren Gruppenleiter.""Ich finde es toll, die Begleiter an der Seite zu haben und dass wir in Gruppen eingeteilt wurden. Es ist anders als in der Schule, weil wir viele tolle neue Experimente ausprobieren.""Die Begleiter sind nicht alle so streng wie unsere Lehrerin.""Ich finde es toll, dass unsere Begleiterin uns so viel erklärt und geholfen hat.""Ich finde es toll, dass man sich hier wie ein Politiker fühlt, gut lernt und dass unser Begleiter so nett ist.""Ich fand es sehr schön, weil unser Begleiter sehr geduldig war.""Ich fand es schön, dass sich die Begleiter auch mal zurückgenommen haben und dass wir auch kleine Gruppen hatten.""Ich finde es super, denn man hat zu jeder Aufgabe Material, das man anfassen kann, und man hat Zeit, es zu verstehen. Es muss nicht perfekt sein."• Infos zur Zukunftswerkstatt unter www.zukunftswerkstatt-buchholz.de