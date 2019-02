Der richtige Bildungsweg für jeden Schüler

BBS Buchholz laden zu Informations-, Beratungs- und Anmeldetag (iba) ein

Welches Bildungsangebot passt zu den Berufswünschen und welche Voraussetzungen werden benötigt? Antworten auf diese Fragen geben die Lehrkräfte der Berufsbildenden Schulen Buchholz (BBS) beim Informations-, Beratungs- und Anmeldetag (iba). Das Angebot am Samstag, 9. Februar, von 9 bis 13 Uhr in den BBS im Schulzentrum am Kattenberge (Sprötzer Weg 33) läuft unter dem Motto "Vom Berufswunsch zur passenden Ausbildung". Es richtet sich an Schülerinnen und Schüler sowie ihre Erziehungsberechtigten.In den BBS-Räumen präsentieren sich die verschiedenen Fachbereiche, unterstützt von aktuellen BBS-Schülerinnen und -Schülern. Die Besucher sollen einen realistischen Einblick in die Arbeit der jeweiligen Bildungsgänge erhalten. Neu im Angebot der BBS Buchholz sind der Ausbildungsberuf "Kaufmann/-frau im E-Commerce", der ab dem Schuljahr 2020/21 startet, sowie die duale Ausbildung "Kraftfahrzeugmechatroniker/-in - Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik", mit der die BBS auf die aktuelle Veränderung im Fahrzeug- und Motorenbau reagieren.Ein weiterer Schwerpunkt der Beratung ist der direkte Einstieg in die Klasse 12 der Fachoberschulen Wirtschaft, Sozialpädagogik oder Ernährung/Hauswirtschaft. In diese können Interessenten mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung aufgenommen werden. Große Beratungsnachfrage erwarten BBS-Leiterin Kirsten Buchmann und ihre Kollegen zu den Berufen "Sozialpädagogische/-r Assistent/-in" und "Erzieher/-in".Zukünftige Schülerinnen und Schüler können sich beim iba-Tag direkt für ihren favorisierten Bildungsgang anmelden. Hierfür sollten eine einfache Kopie des letzten Zeugnisses und ein vollständiger Lebenslauf mit Lichtbild mitgebracht werden.