Die Erinnerung bewahren

Gottesdienste, Gedenkfeiern und Kranzniederlegungen zum Volkstrauertag im Landkreis Harburg

Zwei Sonntage vor dem ersten Advent wird in Deutschland der Volkstrauertag begangen. Zum Gedenken an die Kriegstoten und die Opfer von Gewaltherrschaft aller Nationen werden am Sonntag, 18. November, besondere Gottesdienste, Gedenkfeiern und Kranzniederlegungen in Landkreis Harburg veranstaltet. Hier eine Übersicht Termine:, 10 Uhr in der St. Andreas-Kirche., 11.30 Uhr an der Kriegsgräberstätte "Alter ev. Friedhof" mit dem Posaunenchor der St. Paulusgemeinde., 14.15 Uhr am Ehrenmal., 14.30 Uhr am Ehrenmal mit dem Männergesangsverein Dibbersen., 14 Uhr am Ehrenmal., 10 Uhr in der Martin-Luther-Kirche., 11.30 Uhr am Ehrenmal (Hanstedter Landstraße) mit dem Posaunenchor Egestorf., 11.15 Uhr am Ehrenmal; 11.45 Uhr an der Gedenkstätte Friedhof., 11 Uhr am Denkmal an der Schule., 9.30 Uhr Treffen der Schützen; 10 Uhr Gottesdienst; 11 Uhr am Ehrenmal mit der Liedertafel "Estetal"., 9.30 Uhr am Kriegerdenkmal (Niedersachsenplatz), anschl. am Ehrenmal; 10 Uhr Gottesdienst., 15 Uhr am Ehrenmal., 11.30 Uhr am Ehrenmal., 14 Uhr am Ehrendenkmal., 9.30 Uhr am Ehrenmal., 11.30 Uhr am Ehrenmal., 15 Uhr am Ehrenmal., 10 Uhr am Ehrenmal., 9 Uhr am Ehrendenkmal., 11 Uhr am Ehrenmal (Am Lindenberg)., 10 Uhr Kirchgang; 11 Uhr am Ehrenmal mit dem Frauenchor "Heideklang"., 10 Uhr an der Kriegsgräberstätte mit Trompetern., 11.15 Uhr, im Gemeindehaus und am Ehrenmal., 11 Uhr am Ehrenmal., 12 Uhr am Ehrenmal., 9.20 Uhr auf dem Friedhof; 11.15 Uhr auf dem Menkenplatz., 10 Uhr am Kriegerdenkmal., 10.30 Uhr am Ehrenmal., 11.30 Uhr am Kriegerdenkmal mit "Heideklang Sprötze"., 9 Uhr am Dorfplatz., 11 Uhr am Ehrenmal; 11.15 Uhr am Friedhof., 14 Uhr am Ehrenmal., 15 Uhr am Ehrenmal.