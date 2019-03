Einsatz für den Naturschutz

Evangelische Jugend Buchholz beteiligt sich an NABU-Recyclingaktion für alte Handys / Boxen werden aufgestellt

Dieses Naturschutzprojekt halten die 75 Mitglieder der evangelischen Jugend in Buchholz für besonders wichtig: Sie beteiligen sich ab sofort am Projekt des Naturschutzbundes (NABU) Deutschland zur Sammlung alter Handys. In diesen Tagen stellt die evangelische Jugend in den vier evangelisch-lutherischen Kirchen in Buchholz - St. Paulus und St. Johannis in der Kernstadt, Martin-Luther-Kirche in Holm-Seppensen sowie Kreuzkirche in Sprötze - jeweils eine Recyclingbox auf, die sie beim NABU bestellt hat.Hintergrund: Bereit seit 2011 sammelt der NABU Handys und recycelt diese, um Geld für verschiedene Umweltprojekte zu sammeln. Die vollen Boxen werden zu Sammelstätten geschickt und von Mitgliedern der gemeinnützigen AfB (Arbeit für Menschen mit Behinderung) recycelt. Vor allem die seltenen Erden, die unter teilweise prekären Umständen in Afrika abgebaut werden, werden zurückgewonnen und zur weiteren Verarbeitung vorbereitet. Beim Projekt arbeitet der NABU mit dem Telekommunikationsunternehmen Telefonica (O₂) zusammen. Telefonica zahlt pro Handy 1,60 Euro. Allein im Jahr 2017 sammelte der NABU auf diese Weise rund 100.000 Euro ein. Das Potenzial ist riesengroß: Nach Schätzungen der Bundesnetzagentur sind in Deutschland rund 100 Millionen Handys im Umlauf."Wir wollten gerade in der Fastenzeit Akzente setzen und zeigen, dass man nicht nur verzichten muss, sondern auch konkrete Projekte anschieben kann", erklärt Diakon Daniel Geßner, der das Projekt zusammen mit den Jugendlichen umsetzt. In den Recyclingboxen ist nicht nur Platz für Handys, betont Pascal Bertrand von der evangelischen Jugend. Auch ausgediente Tablets, Smartphones, Ladekabel oder Kopfhörer können eingeworfen werden.Die evangelische Jugend wird die Boxen regelmäßig kontrollieren, erklärt Jerome Trode von der evangelischen Jugend. Er rät allen Spendern, aus Datenschutzgründen die SIM- oder Speicherkarte aus dem Gerät zu entfernen und das Gerät auf ursprünglichen Werkszustand zurückzusetzen. Wie lange die Aktion dauert, hängt auch vom Spendenaufkommen ab. Bei Erfolg will die evangelische Jugend weitere Recylingboxen beim NABU bestellen.