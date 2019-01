Frauenforum als erstes Projekt

Andreea Martinez Cruz ist neue Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Buchholz



Andreea Martinez Cruz (38) ist die neue Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Buchholz. Anfang des Jahres trat die Hamburgerin rumänischen Ursprungs ihren neuen Teilzeit-Job an. Zuvor war die Mutter von zwei Kindern drei Jahre lang in Flensburg als stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte tätig.Als erstes Projekt hat sich Andreea Martinez Cruz, die ihren Mann bei einem Auslandssemester in Mexiko kennenlernte, die Installation eines Forums vorgenommen, in dem Frauen aus Verbänden, Organisationen und Institutionen sich vernetzen, Informationen austauschen und Aktionen planen können. Bereits beim Internationalen Frauentag am 8. März will die Gleichstellungsbeauftragte etwas auf die Beine gestellt haben. Auch die Öffentlichkeitsarbeit hat sie im Blick: "Die möchte ich ausbauen."In ihrer Freizeit macht Andreea Martinez Cruz gern Spaziergänge durch die Fischbeker Heide. Zudem liest sie für ihr Leben gern - vom Schmöker bis zum Sachbuch.