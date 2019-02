Gelungener Abend mit großer Show

BUCHHOLZ: Gewinnerin Elke Soll mit Familie in die Empore eingeladen

Das WOCHENBLATT verloste im Rahmen der Sportlerwahl gemeinsam mit dem Veranstaltungszentrum Empore vier Eintrittskarten für die Show „Don`t Stop The Music.“ Glückliche Gewinnerin bei der Verlosung war Elke Soll aus Holm-Seppensen, die zum Musikabend am Dienstag in der Empore ihren Ehemann Hans-Peter Soll, Enkelin Kim Winnecke mit Ehemann Philipp mitgenommen hat. „Wir durften sogar in der zweiten Reihe sitzen. Es war eine einzigartige Show“, strahlte Elke Soll (80), die dem Sport während ihrer 44-jährigen Tätigkeit als Trainerin und Abteilungsleiterin der Turnabteilung von Blau-Weiss Buchholz verbunden war. Ihre Enkelin Kim war selbst einmal im Jahr 1998 als 13-jährige Turnerin „WOCHENBLATT-Sportlerin des Jahres.“ Damals trug sie den Geburtsnamen Tesnau.Zurück zum gelungenen Musikabend in der Empore mit talentierten Tänzern, erstklassigen Künstlern und den größten Hits aller Zeiten. „Wir haben viele magische Momente erlebt“, berichtet Elke Soll: „Mit Darbietungen aus unterschiedlichen Tanzbereichen. Dazu gab es die berühmten Ohrwürmer von Elvis Presley, den Beatles, Bee Gees und Michael Jackson. Für die Einladung sagen wir dem WOCHENBLATT und der Empore danke!“