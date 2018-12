Gemeinsam Singen

Afrikanische Rhythmen, klassische Gospels, orientalische Lieder oder amerikanischer HipHop, Pop und Soul: Wie vielfältig Musik ist, das vermittelt das neue Schulmusikprojekt "We are the World" für Schüler.Unter dem Motto "Musikunterricht mal anders" bietet "We are the World" Schülern die Möglichkeit, Musik und Kulturen aus aller Welt kennen, singen und fühlen zu lernen.Die Musiklehrer der teilnehmenden Schulen erhalten eine Einweisung sowie Material (Noten, Texte, Audiodateien etc.) von "We are the World" und üben mit ihren Schülern über einen mehrwöchigen Zeitraum verschiedene Lieder. Bei einem Abschlusskonzert im Mai 2019 in der Empore in Buchholz präsentieren die Schüler dann gemeinsam mit einer professionellen Band und namhaften Künstlern ihre einstudierten Songs aus aller Welt.Bei dem Projekt geht es nicht darum, die besten Nachwuchssänger zu finden, sondern es stehen der Spaß und die Freude am gemeinsamen Singen sowie das Gefühl, Teil eines großen Gemeinschaftsprojektes mit riesigem Abschlusskonzert zu sein im Mittelpunkt.• Schulen aus Buchholz und dem Umland können sich noch bis Ende Januar 2019 mit ihren Klassen oder Chören anmelden unter Tel. 040-53256217 sowie per E-Mail an mail@watw-musik.de. Die Teilnahme kostet pro Schule 50 Euro. Infos unter www.watw-musik.de.