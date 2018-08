Buchholz : Hotel Hoheluft |

(os). Jannine Hölzer-Wentzien hat eine Vision: Sie möchte den ersten tiergestützten Mehrgenerationenhof im Landkreis Harburg gründen (das WOCHENBLATT berichtete). Die Idee: Möglichst auf einer Hofstelle sollen drei bis fünf Wohnhäuser mit maximal zwölf Wohneinheiten gebaut werden. Ringsherum soll es Weiden für Tiere und Hochbeete geben. Interessenten für das Projekt gebe es bereits, berichtet Jannine Hölzer-Wentzien. "Unser Problem ist, dass wir nach wie vor kein geeignetes Grundstück haben", sagt sei. Die Stadt Buchholz habe erklärt, derzeit kein Areal zur Verfügung stellen zu können.

Jannine Hölzer-Wentzien will an ihrem Projekt festhalten und lädt zu einem weiteren Informationsabend ein. Interessenten sind am kommenden Dienstag, 14. August, ab 19 Uhr im Hotel Hoheluft (Hoheluft 1) an der B75 in Buchholz-Meilsen herzlich willkommen.