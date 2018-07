Jetzt abstimmen und die Toggo-Tour nach Buchholz holen!

Über 10.000 Kinder haben in den vergangenen Wochen bei „Hol die TOGGO-Tour in deine Stadt“ ihre Heimatstadt ins Rennen gebracht, jetzt stehen die Teilnehmer der Finalrunde fest - und Buchholz gehört neben Kempten (im Allgäu) und Recklinghausen dazu. Ab sofort können Kinder auf toggo.de für Buchholz ihre Stimme abgeben und der Nordheide damit ein unvergessliches Erlebnis bescheren. Dafür hat sich der TV-Sender Super RTL etwas Besonderes ausgedacht und im gesamten Stadtgebiet Kreidezeichnungen hinterlassen, um zusätzlich auf die Aktion aufmerksam zu machen.Die TOGGO-Tour begeistert kleine und große Fans seit über 20 Jahren. In den Sommermonaten besucht der Kindersender sein Publikum und präsentiert in ausgewählten Städten im Bundesgebiet eine bunte Mischung aus musikalischer Unterhaltung und Fernsehen zum Anfassen. Neben den Moderatoren Vanessa Meisinger, Marc Dumitru und Maria Meinert sind auch die Serienlieblinge der Kinder an Bord; die PAW Patrol, Drache Ohnezahn aus Dragons oder die Trolls von DreamWorks Animation sorgen für heldenhafte Momente.Um die drei Finalisten vorzustellen, haben die Moderatoren in den Städten je ein Bewerbungsvideo gedreht, das die regionalen Vorzüge humorvoll illustriert und auf YouTube und toggo.de angeschaut werden kann. In Buchholz besuchte Vanessa Meisinger das Kletterzentrum von Blau-Weiss Buchholz, die Fußgängerzone und den Rathauspark sowie den Flugsimulator von Helmut Faber.Noch bis zum 10. August können Kinder auf toggo.de für ihren Heimatort abstimmen. Der Sieger wird Ende August bekannt gegeben und darf sich im September auf einen Besuch der Event-Roadshow freuen.