Kneipenquiz-Sieg geht an Titelverteidiger

Buchholz: Jetzt schon anmelden für Termin im Jahr 2019

Die dritte Saison in der Buchholzer Kneipenquiz-Liga ist mit dem Sieg der Titelverteidiger vom Team "Die Nichtwisser" (Irina und Ulrich Seehausen aus Hittfeld sowie Kirsten und Heiko Voss) zu Ende gegangen. Wie berichtet, lädt Initiator Kalle Hüninghake regelmäßig Ratelustige zum Quiz ins Hotel "Deutsches Haus" ein, bei dem Interessierte ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen können. Höhepunkt der zurückliegenden Saison war der Besuch des NDR-Moderators Jörg Pilawa (das WOCHENBLATT berichtete).Die vierte Saison in der Kneipenquiz-Liga beginnt bereits am 16. November. Dieser und der letzte Termin in 2018 sind bereits so gut wie ausverkauft. Für sechs Termine im kommenden Jahr (25. Januar 2019, 22. Februar, 22. März, 26. April, 17. Mai und 21. Juni) können Interessierte jedoch bereits anmelden unter Tel. 0152-23955036 oder per E-Mail unter luzia-nordlohne@web.de.Aus dem Kneipenquiz ist zudem ein Sportquiz hervorgegangen, das vom Buchholzer FC veranstaltet wird. Nächster Termin im BFC-Vereinsheim am Holzweg 8 ist am 25. November. Auch hierfür sind noch Anmeldungen möglich.