Konzertkarten vom Jugendrat Buchholz

Mitglieder des Gremiums übergaben Hauptgewinne der Marketingaktion während des Stadtfests

Während des Buchholzer Stadtfests vor etwas mehr als drei Wochen informierte der Jugendrat nicht nur über seine Arbeit, sondern veranstaltete auch ein Gewinnspiel: Teilnehmer zwischen 14 und 30 Jahren durften kostenlos am Glücksrad drehen und als Hauptgewinn auf Konzertkarten hoffen. Jetzt haben die Mitglieder des Jugendrates die Gewinne übergeben: Maria Armanios, Edina Oberheide, Lina Schalo und Sabrina Wiese freuen sich über Konzertkarten für Jason Derulo, Cro, Rea Garvey und das Hurricane Festival in Scheeßel im kommenden Jahr.Die Idee, ein Gewinnspiel zu veranstalten, sei richtig gewesen, erklärt Jugendrats-Mitglied Pascal Schröder. Mehr als 300 Besucher hätten teilgenommen und wüssten jetzt, dass es den Jugendrat gibt, der sich für die Interessen junger Menschen in der Nordheidestadt einsetzt.Der Buchholzer Jugendrat wird alle zwei Jahre gewählt, zuletzt im Dezember 2017. Sitz und Stimme haben Maike Müller, Zafer Otamatik, Nils Rasmus Lange, Marieke Postels, Anmol Saggu, Jurek Meyer, Viktoria Krohmer, Linus Petersen, Pascal Schröder und Anahita Rennekamp.