Liesel Schreiber gibt den Taktstock weiter

Rückzug nach 48 Jahren beim Frauenchor Heideklang in Buchholz-Sprötze / Ralf Lehnert folgt

Dieses lange Engagement ist etwas ganz Besonderes: Nach fast 48 Jahren als Chorleiterin des Frauenchors Heideklang in Sprötze hat Liesel Schreiber jüngst auf eigenen Wunsch aus gesundheitlichen Gründen den Taktstock abgegeben. Ihr Nachfolger wird Ralf Lehnert.Mit großem Pflichtbewusstsein, Verlässlichkeit und Genauigkeit leitete Liesel Schreiber die Proben und Auftritte des Frauenchors. "Ich bin stolz, dass wir über die ganze Zeit als eigenständiger Chor auftreten konnten", betont Liesel Schreiber. Derzeit besteht der Frauenchor aus 26 Sängerinnen, Interessierte sind jederzeit gern gesehen. "Wir können alle Stimmen gebrauchen", sagt die Ex-Leiterin. Oft wird drei-, manchmal auch vierstimmig gesungen.Nachfolger Ralf Lehnert hat den Frauenchor in der Vergangenheit schon oft musikalisch begleitet. "Ich bin froh, dass er meine Nachfolge angetreten hat", betont Liesel Schreiber. "Wir kennen uns so viele Jahre und haben immer gut miteinander gearbeitet." Als Sängerin bleibt die langjährige Leiterin ihrem Chor übrigens erhalten.• Wer mitsingen möchte: Die Chorproben finden montags von 18 bis ca. 19.30 Uhr im Sportlerheim des TSV Sprötze (Königsstr. 24) statt. Infos über Heideklang unter Tel. 04186-8402.