Lions Club Buchholz Nordheide: Jörg U. Köbke ist der neue Präsident

Ingenieur folgt auf Lars Hagemeier, Geschäftsführer der GfA-Dichtungstechnik Joachim Hagemeier GmbH

Jörg U. Köbke ist neuer Präsident des Lions Clubs Buchholz Nordheide. Auf einer clubinternen Veranstaltung übergab ihm der bisherige Präsident Lars Hagemeier am vergangenen Freitag die Vereinsspitze für ein Jahr.Jörg U. Köbke betreibt an der Ritscherstraße in Buchholz ein Ingenieur-Büro und ist mit seiner Firma weltweit tätig. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf Projekten auf fließenden Gewässern, um die Schiffbarkeit dort zu gewährleisten. Das Präsidentenjahr könnte unter starken maritimen Einflüssen stehen.In die Präsidentschaft des scheidenden Lars Hagemeier fiel die Feier zum 50-jährigen Bestehen des Lions Clubs Buchholz Nordheide. Mehr als 100 Gäste kamen damals zur Feierstunde ins Gymnasium am Kattenberge in Buchholz. Seit der Gründung hat der Serviceclub mehr als zwei Millionen Euro Spenden eingesammelt.