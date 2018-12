Zwischenruf

Ich war baff, als ich vor Kurzem während meiner Mittagspause in einer Bäckerei diesen Spruch hörte: "Der Letzte macht die Tür zu, Idiot!" Das sagte eine Seniorin, nachdem drei Handwerker auf dem Weg zur Toilette die Tür einen Tick aufgelassen hatten. Anstatt zu sagen: "Können Sie bitte die Tür zumachen, es zieht ein bisschen", ging die Frau gleich zum Frontalangriff samt Beleidigung über.Die Seniorin steht für mich exemplarisch für die Verrohung der Sitten in unserer Gesellschaft. Wenn etwas nicht so läuft wie gewünscht, wird hochgefahren, gepöbelt und beleidigt - nicht selten für Nichtigkeiten. In diesem Sinne wünsche ich allen für das kommende Jahr mehr Gelassenheit. Regen Sie sich über die Dinge auf, die wirklich schieflaufen - da gibt es auf der Welt genügend Beispiele. Kleine Probleme wie eine offene Tür lassen sich schnell regeln: Mit zivilisierter Kommunikation!