Der Herbst und die kühlen Temperaturen in der Nacht zaubern jetzt eine tolle Atmosphäre in den morgendlichen Himmel. Dieses Foto schoss Arne Riebesell, Inhaber des Fahrradgeschäfts Cycle-Team, in Buchholz. Es zeigt den Nebel über den Wiesen und Felder des Reiterhofs Behr zwischen Hermann-Burgdorf-Straße und Lüneburger Straße.