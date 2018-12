Musicalprojekt nimmt Fahrt auf

Ulrike Barz-Murauer inszeniert "Albert und Victoria" in Buchholz / Jetzt schon Karten sichern

In der Vergangenheit hat die Sängerin, Schauspielerin und Komponistin Ulrike Barz-Murauer mit dem ehemaligen Pastor der St.-Paulus-Kirchengemeinde, Michael Wabbel, bereits drei große Musicalprojekte auf die Bühne des Veranstaltungszentrums Empore gebracht. Jetzt geht das neue Projekt von Barz-Murauer an den Start: Rund 70 Kinder, Jugendliche und Erwachsene proben ab sofort für das Musical "Albert und Victoria". Auch wenn die Aufführung erst am 2. November 2019 stattfinden wird, gibt es bereits jetzt Karten bei der Empore-Kasse (Breite Str. 10, Tel. 04181-287878). "Wer noch ein schönes Weihnachtsgeschenk sucht, sollte sich schnell Karten sichern", erklärt die Autorin Barz-Murauer.In dem Stück geht es um Königin Victoria von England und ihren deutschen Prinzgemahl Albert. Das Musical beruht auf der wahren Geschichte ihres Kennenlernens und den ersten Jahren ihrer Ehe. Es stellt die Menschen in den Vordergrund, u.a. den überaus schüchternen und sensiblen Albert."Wir sind alle total aufgeregt", erklärt Barz-Murauer. Die ersten Chorproben sind terminiert, die Jugendlichen lernen ihre Rollen zu spielen und sie auf der Bühne darzustellen. Für die Band suchen die Organisatoren noch Musiker, vor allem an der Bassgitarre, am Schlagwerk/Cajon sowie an der Querflöte. Wer Interesse hat, sich an dem Musicalprojekt der St.-Paulus-Kirchengemeinde zu beteiligen, meldet sich bei Ulrike Barz-Murauer unter rikebarz@gmx.de.